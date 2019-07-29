Митингующие в Кочкорке требуют освободить Сапара Исакова

В Кочкорском районе Нарынской области проходит митинг в поддержку бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Акция протеста приурочена к дню его рождения.

По словам участников, собралось около 300 человек. Они требуют освободить Исакова и заявляют о политической подоплеке уголовного дела о модернизации ТЭЦ. Митинг проходит у здания айыл окмоту. В нем принимают участие пожилые люди и женщины. Перед собравшимися выступают по очереди члены политсовета СДПК. Они настаивают на беспристрастном и объективном расследовании.

Отметим, что Сапар Исаков проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Он утверждает, что это политический заказ властей. В СИЗО ГКНБ содержатся, кроме него, еще один бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.