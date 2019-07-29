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Общество

В Балыкчи продававшая таблетки для выкидыша врач открыла частный кабинет

Врач, выдававшая беременным лекарства для стимуляции выкидыша и на которую заведено уголовное дело, продолжает работать в помещениях Балыкчинского ЦСМ. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель общественного совета Министерства здравоохранения Айбар Султангазиев.

По его словам, врач работает в арендованном кабинете по частной лицензии.

В Минздраве ранее сообщали, что из ЦСМ врача уволили сразу после начала следственных мероприятий. 

Информация о продаже лекарств появилась в СМИ. Пациентка заявила, что врач диагностировала у нее замершую беременность и продала неизвестные китайские препараты для аборта. Женщина перепроверила диагноз в клинике в Бишкеке. Он не подтвердился. По итогам разбирательства врача уволили.
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