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Общество

Как готовить востребованные на рынке труда кадры, придумали в Минобразования

Министерство образования и науки Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект концепции национальной квалификационной системы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечено в справке-обосновании, проект разработан в целях повышения спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения.

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«Национальная квалификационная система позволяет оценивать соответствие программ образования потребностям рынка труда, предоставляет работодателям надежные индикаторы для понимания уровня компетенций у кандидатов на рабочие места и работников», — отметили в ведомстве.

В справке-обосновании подчеркивается, что система начального, среднего и высшего профессионального образования имеет эффективные механизмы, позволяющие адекватно реагировать на запросы потребителей образовательных услуг и потребности работодателей в квалифицированных кадрах.

«Система образования и подготовки специалистов будет подчинена требованиям рынка, нацелена на приоритетные секторы экономики, спецификацию и особенности регионов страны», — говорится в документе.

В министерстве добавили, что свои системы квалификаций есть (или разрабатываются) более чем в 145 странах мира.
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