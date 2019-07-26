27 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Чуйская область

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Киргизии, Фрунзе, Фучика, Зорге, Победы, Школьная, Комарова, К.Джакыпова);

Адамединский РЭС

9.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Новая, Коллекторная, тупик Логвиненко), Аламудун (улицы Чугуева, Гоголя, Панфилова, Чернышевского, Алма-Атинская, Горького, Набережная, Школьная, Логвиненко, переулок Кавказский).

2Ошская область