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Общество

Драка школьников в Бишкеке. Дело направлено в суд

Расследование по уголовному делу о драке учащихся школы-гимназии № 48 завершено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека. 

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По данным ведомства, дело передано в Первомайский районный суд. Дата заседания еще не назначена. Отмечается, что обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, проходит девятиклассник Ислам. Он находится под домашним арестом. 

По одной из версий, школьник погиб из-за вовремя не оказанной квалифицированной медицинской помощи. Установлено, что врачи не определили угрозу, и мальчик спустя сутки после поверхностного обследования впал в кому, а позже, не приходя в сознание, умер. 

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства. 
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