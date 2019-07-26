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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (140)

Врачи не могут решить, оперировать ли Омурбека Текебаева

Операцию на позвоночнике осужденному лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву врачи могут отменить. Информацию 24.kg подтвердили в политорганизации. 

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По данным секретариата партии, продолжается медицинское обследование. Врачи рекомендуют Омурбеку Текебаеву удалить межпозвоночную грыжу. Сам осужденный, этапированный из камеры в стационар, свое согласие на хирургическое вмешательство пока не дал. 

16 июля Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.

В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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