Срыв купального сезона в Бишкеке. Заполнили только одно озеро и то с нарушениями

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило об аномально жаркой погоде в выходные дни. В то же время до сих пор одно из озер столицы, возле которого можно было бы провести время, не заполнено водой. В мэрии причиной срыва сезона называют реорганизацию в ее структуре.

Традиционно купальный сезон на Пионерском и Комсомольском озерах начинался в июне, однако в последние годы он сдвигается на середину июля. В этом году озера могли вообще не заработать. В бюджет города не заложили средства для очистки дна.

Только одно из двух

В конце июня в столичном муниципалитете рапортовали о подготовке озер к открытию.

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Тогда же пресс-служба сообщила, что мэрия должна выполнить условия санитарного предписания по подготовке парка и озер к предстоящему купальному сезону, которые получила еще в марте.

По словам руководителя МП «Городские парки» Каличи Умуралиевой, на очистку дна озера Комсомольского потребуется около 6 миллионов сомов.

Но денег в бюджете нет. Как и на оплату спасателей.

«Я приняла парки 1 июля 2019 года. 3 июля на свой страх и риск наняла спасателей, 15 июля мы запустили озеро Пионерское. И то сейчас есть претензии со стороны санэпидемстанции по запуску, поскольку сделали только поверхностную очистку от водорослей силами коллектива парка «Карагачевая роща», — заявила Калича Умуралиева.

Она обозначила еще ряд проблем: на береговой линии нет фонарей — только опоры; туалет, построенный в рамках реконструкции парка, не принят в эксплуатацию.

Комсомольское озеро в этом году запускать не планируют.

«Лучше мы за это время подготовим все, как положено, и запустим в следующем году вовремя и со всеми спасателями, лодками», — добавила руководитель МП.

По ее мнению, вопрос подготовки озер должен был рассматривать Бишкекзеленхоз, который отвечал за них до передачи на баланс «Городским паркам».

Однако и там не смогли объяснить, почему озера оказались неготовыми, а в казне на это не предусмотрели средств.

У семи нянек

Директор муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» Эльнура Жолдошева предположила, что связано это с реорганизацией структуры мэрии.

МП «Городские парки» создали в январе. Но руководителя в нем назначили только в конце мая. Защищать бюджет было просто некому.

На реорганизацию сослался и вице-мэр, курирующий вопросы ЖКХ, Рыспек Сарпашев.

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«В структуре муниципалитета произошли изменения. Пока предприятия полностью освоились, опоздали. В течение 25 лет не проводились очистительные работы. Только в 2017-м провели. Тогда затратили около 6 миллионов сомов. Их надо делать хотя бы раз в два года», — отметил он.

Рыспек Сарпашев добавил, что мэрия хочет наладить систему, чтобы людям было комфортно и безопасно купаться и находиться возле водоемов.

На следующий год обязательно заложим. Мы могли бы запустить Комсомольское, но это было бы неправильно. Сначала надо очистить дно. Рыспек Сарпашев

Не смог ответить, кто виноват в срыве купального сезона, и член постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям Канатбек Музуралиев.

«В этом году создано новое муниципальное предприятие «Городские парки». Однако руководителя недавно назначили. А без него никто бюджет защищать не будет. Поэтому побоюсь ответить, кто должен нести ответственность», — подчеркнул он.

Канатбек Музуралиев пояснил, что депутаты рассмотрят этот вопрос на комиссии. Но сейчас городской кенеш находится на каникулах.

Конечно, списать на реорганизацию структуры проще всего. Однако практически каждый год при открытии купального сезона озера по каким-то «уважительным» причинам оказываются неготовыми. А ведь водоемы в Карагачевой роще единственные в городе, где можно бесплатно поплавать и отдохнуть.