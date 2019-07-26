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Общество

Генпрокуратура вернула в бюджет Кыргызстана 139,4 миллиона сомов

Генеральная прокуратура Кыргызстана подвела итоги работы за первое полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По линии противодействия коррупции проведено 1 тысяча 640 проверок и внесено 1 тысяча 376 актов прокурорского реагирования. Государству возместили ущерб на 47 миллионов 614 тысяч 991 сом.

По линии надзора за исполнением законов органы прокуратуры провели 2 тысячи 709 проверок и внесли 3 тысячи 161 акт прокурорского реагирования. Возмещен ущерб на 79 миллионов 480 тысяч 808 сомов.

Особое внимание обращено на защиту прав и свобод граждан — проведена 1 тысяча 51 проверка, возмещен ущерб на 8 миллионов 747 тысяч 321 сом.

Кроме того, рассмотрены результаты проверок в Министерстве труда и социального развития по линии защиты прав несовершеннолетних, соблюдения порядка по назначению и выплате государственных пособий. По 102 проверкам внесли 153 акта прокурорского реагирования, государству возмещен ущерб на 3 миллиона 614 тысяч 838 сомов.
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