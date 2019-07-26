В Национальном статистическом комитете просят граждан Кыргызстана быть бдительнее: зафиксированы факты мошенничества, связанные с проведением переписи населения.

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По данным ведомства, в социальных сетях распространяется информация о мошенниках, представляющихся сотрудниками Нацстаткома, которые якобы проводят мероприятия по переписи населения.

Перепись запланирована на весну 2020 года — с 23 марта по 1 апреля. «По этим же сведениям, мошенники, имея при себе поддельные удостоверения работников Нацстаткома, утверждают, что проводят полевые работы в тесном сотрудничестве с местными акимиатами. После окончания сбора информации, по прошествии некоторого промежутка времени, у опрошенных граждан были замечены случаи краж», — говорится в сообщении.

Национальный статистический комитет заявил, что в данное время не проводит мероприятия по переписи населения и жилищного фонда.