23:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Маршрут преткновения. Жители жилмассива «Колмо» вышли на митинг

В жилом массиве «Колмо» прошел митинг. Местные жители недовольны, что мэрия запретила частному перевозчику использовать маршрут № 5.

Местные жители возмущены данным решением, поскольку в районе нет транспорта, который бы связывал его с центром города. Они отмечают, что неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой об открытии автобусного маршрута.

Напомним, что презентация маршрута и автобусов состоялась вчера. Обслуживать маршрут должно было ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Компания приобрела и завезла из Китая новые автобусы. Но накануне презентации маршрута из мэрии пришло письмо о расторжении договора.

Читайте по теме
Как частник и мэрия не поделили городской автобусный маршрут

По мнению муниципалитета, фирма не выполнила обязательства и нарушила пункт по соблюдению планового выхода подвижного состава на предоставленном им маршруте. Кроме того, частная компания не может работать по утвержденному маршруту, так как в центральном квадрате города может работать только муниципальный общественный транспорт.

Однако перевозчик с аргументами мэрии не согласился и выпустил автобусы на линию. Тогда управление городского транспорта направило письмо в УОБДД Бишкека с просьбой оказать содействие в недопущении выезда автобусов по маршруту № 5.

Ссылка:
просмотров: 1888
Версия для печати
Материалы по теме
Как частник и мэрия не поделили городской автобусный маршрут
Мэрия Бишкека пока не может убрать маршрутки из центра столицы
Турция готова дать Бишкеку кредит на приобретение автобусов
В Бишкеке на маршруты после ремонта выйдут 20 автобусов
Бишкекчанин недоволен, что на линии выпускают грязные автобусы
Мэрии Бишкека предложили разработать проект выделенной полосы для автобусов
В БГК возмущаются, что дороги во время саммита ШОС перекрывали автобусами
В Бишкеке изменили маршрут автобуса № 9. Схема
Мэрия Бишкека хочет выпустить ценные бумаги, чтобы купить автобусы
Схему остановок на улице Токтогула разработали активисты Бишкека
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев уроков из&nbsp;беседы с&nbsp;Путиным не&nbsp;извлек. В&nbsp;ход пошли выдумки Алмазбек Атамбаев уроков из беседы с Путиным не извлек. В ход пошли выдумки
Москве напряженность не&nbsp;нужна. Эксперт о&nbsp;поездке Атамбаева в&nbsp;Россию Москве напряженность не нужна. Эксперт о поездке Атамбаева в Россию
Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в Бишкеке
Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны
Бизнес
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!
MegaCom запустил собственный канал в&nbsp;Telegram MegaCom запустил собственный канал в Telegram
Экономия времени и&nbsp;комфорт. &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил систему переводов по&nbsp;QR-коду Экономия времени и комфорт. «Бай Тушум» запустил систему переводов по QR-коду
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!