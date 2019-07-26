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Общество

В Бишкеке проходит Форум лидеров молодежи Кыргызстана и России

В Бишкеке открылся Форум лидеров молодежи Кыргызстана и России. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев зачитал приветствие от имени Сооронбая Жээнбекова.

«Нас радует, что молодежь ставит себе целью не только продолжать дело старшего поколения, но и стать сильнее своих предшественников. Сила молодежи заключается в свободе мышления, жажде постоянного обновления знаний, саморазвитии, стремлении к инновациям. Искренне рад, что наша с Владимиром Владимировичем инициатива о развитии сотрудничества молодежных лидеров наших стран нашла свое воплощение на данном форуме», — говорится в обращении.

Верю, что данный форум даст новый импульс сотрудничества и дружбы наших государств.

Сооронбай Жээнбеков

Президент отметил, что двусторонние отношения Кыргызстана и России в последние годы выходят на качественно новый уровень. Контакты стали более плотными в экономике, социальной и гуманитарной сферах, вопросах региональной безопасности, в том числе молодежной политике.

«Сегодняшний форум, собравший самых активных представителей молодежи двух стран, посвящен обсуждению важных вопросов эффективной совместной работы по различным сферам. Каждый из вас взял на себя ответственность и смелость по созданию своего дела, прокладыванию собственного пути развития и открытию новых горизонтов развития наших государств», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Считаю, что личный успех каждого — это успех всей страны.

Глава КР выразил уверенность, что выдвинутые по итогам форума идеи и инициативы, реальные проекты повысят социальную ответственность молодежи, послужат укреплению взаимопонимания и сотрудничества, мира и процветания между нашими государствами и народами.

Приветствие президента России Владимира Путина зачитал руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Александр Бугаев.

«Столь масштабное мероприятие, несомненно, обеспечивает хорошую возможность для обсуждения многих актуальных вопросов российско-киргизских отношений и проблематики евразийской интеграции, а также для обмена новыми интересными идеями и наработанным опытом», — говорится в обращении.

Владимир Путин выразил уверенность, что выдвинутые на форуме инициативы и проекты будут востребованы на практике и послужат дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией.
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