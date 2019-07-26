Какой должна быть школьная форма, напомнили в Минобразования

Министерство образования и науки Кыргызстана рекомендует школам выбирать форму по согласованию с родителями, учитывая как цену, так и качество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в учебные заведения республики министерство направило соответствующее инструктивное письмо.

В Минобразования напомнили, что в 2015 году правительство установило единые требования к школьной форме.

«Школа и родители совместно выбирают фасон и цвет школьной формы из одного или одновременно нескольких вариантов возможных комбинаций из ткани однотонного цвета (черный, серый, синий или бордо). При этом не исключается классический вариант школьной формы «белый верх, черный низ». Главное требование — одежда учащихся должна соответствовать техническому регламенту «О безопасности детской одежды и обуви», — отметили в ведомстве.