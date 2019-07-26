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Общество

Афиша Бишкека на выходные: музыкальный забег, лекции, фестивали

Акции, концерты, фестивали, кино

27 июля. Фестиваль красок Color Fest KG

Дресс-код: белая одежда или какой-то элемент белого цвета должен присутствовать. Никто не уйдет чистым.

Парк имени Ататюрка, 17.00.

Владислава Ногая. Праздник Холи, Бишкек, март 2019 года
Фото Владислава Ногая. Праздник Холи, Бишкек, март 2019 года

28 июля. Музыкальный забег World Class Music Run

В мероприятии примут участие 400 бегунов, больше 3 тысяч зрителей. На всей дистанции будут играть музыкальные группы и ди-джеи.

Площадь Ала-Тоо, 19.00.

Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

25-28 июля. Международный фестиваль ремесел «Оймо»

В программе ожидаются ярмарка ремесленников, парад участников, мастер-классы для детей и взрослых, выступления манасчи, дастанчи и музыкальных коллективов и многое другое.

Аллея возле памятника Курманджан Датке, программа по ссылке.

25 июля — 4 августа. Выставка авторских и народных кукол

Представлены куклы авторские, в различных техниках, и традиционные народные куклы, а также небольшая экспозиция из частных коллекций.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

26 июля — 5 августа. Выставка «Миг до пробуждения»

Представлены работы Нурзат Жээнбек кызы, выполненные в технике ала-кийиз.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

Мастер-классы, тренинги, акции

27 июля. Встреча «Книжный сад-огород для подростков»

Что читать, вы выбираете сами, обсуждая в группе. Будут беседы о фильмах, снятых по книгам, или похожих на них. Вы научитесь формулировать свои мысли, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение о книге и слушать/слышать мнение другого, отыскивая в нем «зерно истины».

Оlolo art studio, 11.00.

27-28 июля. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0558545433.

Студия Toiart Design, 13.00, 16.00.

27 июля. Лекция «Жакшы тилек — жарым ырыс»

Что такое «тилек» и «түлөө» и какая взаимосвязь между ними, что такое «ырыс» и «ырыскы», узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 13.00.

27 июля. Семинар «Детский сад — когда, как и зачем?»

Гости обсудят основные критерии выбора детского сада, особенности и возможности мягкой адаптации ребенка к детсаду. Спикер: Камила Исабекова. Регистрация по телефону 0772290996.

Монтессори-клуб «Синяя птица», 10.00.

28 июля. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс для профессионалов и новичков, ни разу не державших кисть в руках. Преподаватель Кадыр Беков — выпускник Художественного института имени Сурикова, член союза художников Кыргызстана. Регистрация по телефону 0777990555.

Хобби-студия «Баулетка», 12.00.

28 июля. Мастер-класс по росписи экосумки

За два часа вы создадите интересный и стильный дизайн шоппера и больше не будете пользоваться полиэтиленовыми пакетами. Регистрация по телефону 0554000180.

Rafiki bar, 19.00.

Для детей

27 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

27-28 июля. Утро с любимыми героями

В программе мастер-классы, игры, танцы и конкурсы с аниматором.

DodoPizza, 12.00.
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