«Дом-2» в Бишкеке. Ольге Бузовой подарили чапан, калпак и камчу

После концерта в Бишкеке Ольге Бузовой подарили чапан, калпак и камчу. Об этом она рассказала в своих сторис в Instagram.

Директор ведущей реалити-шоу «Дом-2» Арам Арчер преположил, что с таким набором Ольга Бузова может смело управлять мужчинами. А сама певица, осматривая чапан, отметила, что очень любит такие вещи.

Отметим, чапан, калпак и камчу традиционно дарят только мужчинам.

Напомним, что Ольга Бузова приехала в Бишкек накануне, чтобы выступить на открытии лаунж-бара. Ей очень понравилось в столице Кыргызстана. Она пообещала, что обязательно вернется сюда снова.