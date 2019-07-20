«Дом-2» в Бишкеке. Ольга Бузова пообещала вернуться в Кыргызстан

«Бишкек, я обязательно вернусь. Спасибо за любовь», — написала ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова после выступления в столице Кыргызстана.

«Мое счастье на сегодняшний день это сцена, музыка и вы. Спасибо, что хором поете мои песни. Спасибо, что любите меня и принимаете. Дальше — больше», — написала она и выложила видео своего выступления.

Напомним, что Ольга Бузова приехала в Бишкек накануне, чтобы выступить на открытии лаунж-бара. В своих сторис певица восхищалась красотой природы Кыргызстана и публиковала фотографии из отеля, в котором остановилась. Ольга Бузова также поблагодарила столицу Кыргызстана за то, что смогла погреться здесь на солнышке.