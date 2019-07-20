Провокатор и лжец. Что думают о действиях Атамбаева его политические оппоненты

Кой-Таш и его обитатели во главе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым не сходят со страниц СМИ уже месяц. Накануне официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook разместила сообщение о силовом захвате бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Эти сведения впоследствии не подтвердились. В МВД это сообщение и вовсе назвали дезинформацией.

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Кто запустил «утку»: сторонники Атамбаева или власти, чтобы надавить на нервы своим кой-ташским оппонентам и проверить реакцию, — теперь уже выяснять бессмысленно.

Вместе с тем ситуация так и осталась неразрешенной: как долго будет Алмазбек Атамбаев держать в напряжении всю страну и как собираются действовать власти — вот два основных вопроса повестки дня. Четкого ответа нет ни с той, ни с другой стороны.

24.kg обратилось к своим респондентам — бывшим государственным служащим, депутатам, поэтам и генералам с вопросом: а как они считают, что нужно делать с Алмазбеком Атамбаевым и его кой-ташским ополчением?

Турсунбек Акун, экс-омбудсмен Кыргызстана:

— Действовать надо в рамках закона, однозначно. Причем начать Алмазбек Атамбаев должен с себя. Пусть наберется наконец мужества и придет на допрос. Своим поведением он только накаляет ситуацию. Что же касается того, как разрешить это противостояние, то, думаю, власти следует принимать меры, но в соответствии с законом. И не надо бояться. Виновным в любом случае будет тот, кто спровоцирует открытый конфликт. А его подогревает именно Атамбаев своим отказом являться в МВД на допрос.

Атамбаев ведет себя как самый обыкновенный провокатор и всех подставляет. Турсунбек Акун

Бакыт Бакетаев, политолог:

— Для Алмазбека Атамбаева настало время собирать камни. Думаю, что эта ситуация неразрешимая, тупиковая, я бы сказал. Противостояние между бывшим и нынешним президентами будет продолжаться все четыре года. Создадут тем самым ложный образ национального героя и мученика. Это опрометчиво. Но с другой стороны оставлять его на свободе тоже вроде как нельзя. Он же не даст спокойно работать Сооронбаю Жээнбекову. Да и последующим президентам тоже. Поэтому я и говорю — тупик.

Предположить, что он (Атамбаев) сейчас уедет, бессмысленно. Бывший глава государства Кыргызстан не покинет. Иначе для него, как для политика, это будет полный крах. Да и как он бросит того же Сапара Исакова, Кубанычбека Кулматова и всех, кто сидит фактически из-за него. Так что спокойного и рационального разрешения этой патовой ситуации я не вижу. Куда не кинь, везде клин.

Если сейчас власти в лице правоохранителей попытаются арестовать Атамбаева, то мало того, что начнется хаос, они еще и превратят его в узника совести. Бакыт Бакетаев

Жылдызкан Джолдошова, экс-депутат Жогорку Кенеша:

— Я думаю, что и властям, и команде Алмазбека Атамбаева следует, прежде всего, вернуться в правовое поле. Этот конфликт можно решить только с помощью закона и никак иначе. Тогда будет правильно. А народ не простит такого печального исхода.

Если буква закона не будет соблюдаться, и какая-либо из сторон выйдет за красную линию, то это может привести к трагическим последствиям. Жылдызкан Джолдошова

Молдомуса Конгантиев, экс-министр внутренних дел:

— Пусть думают, как эту ситуацию разрешить те, кто сейчас в МВД работает. Со своей стороны могу сказать так: любой гражданин должен подчиняться закону. Если не подчиняется, то наступают определенные контрмеры. Раз пришла повестка, значит, надо идти на допрос. Нет вины — обосновывать, почему. Правила простые на самом деле.

А это противостояние надуманное, просто мозги людям пудрят. Молдомуса Конгантиев

Анэс Зарифьян, поэт, декан медицинского факультета КРСУ:

— Вообще, ситуация грустная. Но надо следовать фарисейским призывам самого Алмазбека Атамбаева: жить по закону, действовать по закону, уважать закон. Но не превращать это в демагогию и политическую игру. У нас, конечно, многие законы сырые и противоречивые. И сейчас Атамбаев цепляется за эти нестыковки. Я говорю о противоречии Конституции и Закона «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики». Это и смешно, и грустно. Хороводы вокруг Кой-Таша и бывшего президента надоели, уже все устали от этого. Все, что он творит, рассчитано на эпатаж, чтобы все время всех дергать и держать в напряжении.

Самым большим наказанием для Атамбаева, думаю, стало бы общественное игнорирование всех его фокусов. Анэс Зарифьян

Я не понимаю, честно говоря, почему он считает, что особенный и в отношении него должны быть какие-то иные, отличные от законом утвержденных меры? Ну считаешь ты, что прав, обращайся в международные инстанции, взывай к защите в рамках правового поля, а не занимайся реставрацией средневекового мракобесия.

Феликс Кулов, экс-премьер-министр, бывший депутат Жогорку Кенеша:

— Я считаю, что ни в коем случае Алмазбека Атамбаева нельзя задерживать силовым путем. Это приведет к беспорядкам. Зачем? Пусть следствие продолжается, оно же не будет длиться вечно. Потом материалы поступят в суд, и Атамбаев будет вынужден являться на заседания, если и здесь будет упорствовать, решение о приводе уже примет Фемида. И потом людям, что находятся в Кой-Таше и охраняют Атамбаева, тоже вся эта «жвачка» надоела. Ну хорошо, сейчас лето, жарко, он там их кормит, певцов для них приглашает, а что будет зимой? Поэтому на месте следователя я не стал бы переживать и нервничать, а нанес бы визит в Кой-Таш. Нет, ну значит, пригласят уже в суд.

Пусть следователь проявит уважение и приедет к нему сам и Атамбаев при своем адвокате ответит на все интересующие вопросы. Если же он на это не пойдет, откажется, сам же себя в угол загонит. Феликс Кулов

Асия Сасыкбаева, бывший вице-спикер Жогорку Кенеша:

— Ничего не делать. Оставить в покое. Спадет напряжение, и тогда надо будет снова вносить вопрос Атамбаева в повестку.

Я не поклонник бывшего президента, а его оппонент. Но считаю, что нужно действовать по закону Асия Сасыкбаева.

— Алмазбека Атамбаева нужно принудить прийти на допрос. Если во время следствия, очных ставок выяснится, что его вина доказана, то участь бывшего президента пусть решает суд. Тем не менее я далек от мысли, чтобы его закрыли. Я знаю по себе, что это такое. И никому такого не пожелаю. Но пусть прощения попросит у народа за тот произвол, за коррупцию, за преследование политических оппонентов. Искренне причем попросит.

Но он должен покаяться за все, что натворил, за тот судебный произвол, который происходил при нем и с его подачи. Нариман Тюлеев

А то, что он говорит сейчас, — это же все вранье. Он же катала. У него все карты кропленные. В отношении него должны быть приняты адекватные меры.