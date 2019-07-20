Почему не будет антиакций против Атамбаева, рассказал Нариман Тюлеев

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев рассказал 24.kg про штаб, созданный для привлечения бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева к ответственности.

Создание альтернативного штаба было инициировано в противовес так называемому народному штабу против беззакония, который открыли в селе Кой-Таш.

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По словам Наримана Тюлеева, в штабе по привлечению Алмазбека Атамбаева к ответственности, уже более четырех тысяч человек. Однако организаторы пока не планируют никаких шествий и акций.

«Зачем накалять обстановку? Ситуацию мы держим под контролем и готовы в любой момент выступить. Но играть на руку провокаторам не намерены», — сказал бывший градоначальник и добавил, что Атамбаев будет отвечать по закону в любом случае, хотя он, Нариман Тюлеев, и не желает, чтобы бывшего президента сажали в тюрьму.

«Так, как ведет себя Атамбаев, конечно, нельзя делать. Он же пенсионер, бывший глава государства, в конце концов. А он играет сейчас на чувствах людей, на разделении страны на север и юг. Это опасные игры. А теперь окопался в своем Кой-Таше и всего боится. Хочется ему сказать: будь мужчиной, иди к прокурору. Но у Атамбаева не хватит на это духа. А наш штаб все-таки его держит в узде. После заявления о том, что мы собираем шествие, он же своих сторонников распустил. Сейчас вокруг него мало людей и они, поверьте мне, под резиновые пули и шумовые гранаты ради него не полезут», — считает Нариман Тюлеев.

Алмазбек Атамбаев всех, кого мог, предал. В свое время я ему предлагал перемирие, но он нас всех послал. Нариман Тюлеев

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, но Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.

На следующей неделе он собирается вылететь за пределы Кыргызстана. К друзьям.