В Караколе запустили проекты для помощи детям мигрантов и жертвам насилия

Мэрия Каракола запускает два общественно полезных проекта, которые будут реализованы с помощью механизма государственного социального заказа. Об этом сообщает Институт политики развития.

По итогам конкурса общественный фонд «Балдарга тирек» выбран для реализации проекта «Дети родителей, находящихся в трудовой миграции», а общественное объединение «Улукман дарыгер» — для реализации проекта «Женщины, ставшие жертвами домашнего насилия».

Из местного бюджета Каракола на реализацию двух проектов выделено 400 тысяч сомов.

Каракол стал третьим в истории Кыргызстана городом, который применит новую форму сотрудничества с некоммерческими организациями (НКО), привлекая их к решению приоритетных социальных проблем.

Как пояснили в организации 24.kg, механизм государственного социального заказа в Кыргызстане используется с 2008 года. Мэрии городов ежегодно объявляют конкурсы на оказание услуг НКО. В прошлом году в Баткене неправительственные организации оказывали услуги по работе с населением, в Кочкор-Ате — по организации досуга подростков.