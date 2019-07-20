Сезон отпусков. Как не привезти с отдыха холеру

Лето — сезон отпусков. И те, кто отдыхает вне Кыргызстана, рискуют привезти домой не только приятные воспоминания, но и холеру. Медики рассказали о профилактике заболевания.

В чем опасность холеры?

Встретить больного можно не только, посещая неблагополучные страны, но и просто в аэропорту. В Минздраве отмечают, что эпидемиологическое осложнение по холере в странах СНГ обусловлено в основном завозом инфекции из стран Азии (Индия, Пакистан, Афганистан).

В Кыргызстане ежегодно, особенно в летнее время, наблюдается высокий уровень заболеваемости кишечными инфекциями. Существует реальная угроза завоза холеры из неблагополучных стран.

Холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может через несколько часов закончится смертельным исходом. По оценкам исследователей, во всем мире ежегодно происходит от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания холерой и 21–143 тысячи случаев смерти от нее.

Ни одна страна не требует сертификата о вакцинации от холеры для въезда на ее территорию.

Холера — опасная инфекционная болезнь, протекающая с симптомами диареи (поноса) и рвоты, приводящими при несвоевременном обращении и самолечении к обезвоживанию (потери жидкости) организма за короткий промежуток времени.

Как не заразиться холерой

В первую очередь не стоит употреблять воду для питья и для бытовых целей (мытья овощей, фруктов, игрушек и других предметов) из случайных источников. Лучше воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков.

«Купаться можно только в водоемах, разрешенных для организованного отдыха. Не нужно полоскать горло и глотать воду, особенно натощак. Не стоит самостоятельно ловить крабов, мидий, рыбу и другие продукты моря, океана и других водных объектов (озеро, река)», — отметили в Центре укрепления здоровья.

Кроме того, медики советуют не употреблять сырые и недостаточно термически обработанные продукты моря, океана и других водных объектов, а также пищевые продукты, фрукты и овощи, купленные у уличных и других случайных торговцев.

В летнюю жару нужно употреблять подкисленную (лимонной кислотой) воду, соки.

Смеси для кормления детей разводить только кипяченой водой. При пользовании общественным транспортом, включая воздушный, необходимо пользоваться предметами личной гигиены (проспиртованные салфетки, дезинфицирующие гели), мыть руки с мылом, использовать индивидуальные полотенца и платочки.

«При установленном контакте с больными холерой нужно немедленно пройти лабораторное обследование по месту жительства. А при появлении первых симптомов диареи (поноса) надо позвонить по телефону, указанному в страховом медицинском свидетельстве или в службу скорой медицинской помощи, вызвать медицинского сотрудника в гостиницу, поставив его в известность о симптомах заболевания. Ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Если вы почувствовали симптомы холеры, вернувшись из отпуска за границей, стоит оповестить врача о вашей поездке», — заключили в Центре укрепления здоровья.

Профилактика в Кыргызстане

В Кыргызстане в работе по профилактике холеры задействованы все службы: медики, МЧС, МВД, все главы айыльных аймаков. При этом санитарная охрана территории — составная часть системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызстана.

На Центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора возлагается эпидемиологический надзор за водоемами.

«Еженедельно специалистами Аламединского районного центра Госсанэпиднадзора с июня по сентябрь осуществляется отбор проб воды из открытых водоемов для исследования на холеру. На сегодня из контрольных точек отобрано 18 проб: из открытых водоемов ГЭС-5, Ала-Арчинского водохранилища и в селе Ленинском ниже сброса сточной воды у Дома молодежи. Результаты исследования отрицательные», — рассказали 24.kg в отделе профилактики заболеваний Аламединского РЦГСН.