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Общество

Новый директор МП «Бишкексвет» в первую очередь начал ремонт офисного помещения

Новый директор МП «Бишкексвет» Алимбек Абдылдаев в первую очередь начал ремонт офисного помещения. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Здание офисного помещения построено более 50 лет назад и находилось в плачевном состоянии, не было защищенных складских помещений, а у сотрудников предприятия отсутствуют элементарные условия для полноценной деятельности.

Производится капитальный ремонт административного здания с облагораживанием прилегающей территории. В служебных помещениях рабочего персонала будут построены раздевалки, душевые помещения, кухня и столовая. Полностью завершено строительство складских помещений, что позволит полностью исключить несанкционированный отбор материалов и усилить контроль за их сохранностью.

Параллельно ведутся работы по наведению порядка в аварийно-диспетчерской службе, там проведут ремонт здания и огородят территорию.
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