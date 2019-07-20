Сегодня в Алайском районе началась активная фаза совместных специальных тактических учений «Сары-Таш — 2019». Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Кыргызстана.

Тема учений — «Подготовка и проведение совместной специальной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию Кыргызской Республики».

В учениях принимают участие около 600 военнослужащих Сухопутных войск и Сил воздушной обороны, Национальной гвардии, Государственного комитета обороны, Государственной пограничной службы, подразделений МВД, ГКНБ и МЧС, будет задействовано более 100 единиц военной техники, артиллерийские системы, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

В ходе мероприятия планируется отработать организацию взаимодействия органов управления Вооруженных сил и других воинских формирований при подготовке и проведении совместной специальной операции, повысить уровень полевой выучки личного состава, усовершенствовать механизм слаженности межведомственных частей и подразделений в ходе совместных действий.