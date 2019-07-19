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Общество

Реалии сегодняшнего мира: в Британии родился первый ребенок без матери

Трансгендер Фредди МакКоннелл, считающий себя мужчиной, добивается в суде, чтобы его признали отцом рожденного им ребенка. Это первый подобный случай в британской практике, сообщает таблоид Daily Mail.

Jeanie Finlay / YouTube
Фото Jeanie Finlay / YouTube

МакКоннелл был рожден женщиной, но после 25-летнего возраста у него появилась уверенность в том, что на самом деле ему стоило быть мужчиной. Он начал гормональную терапию, отрастил бороду и сделал пластические операции, но не лишил себя возможности выносить и родить ребенка.

Вскоре после того, как его признали мужчиной по закону, трансгендер забеременел, воспользовавшись услугами банка спермы. Выносив и родив ребенка, он стал добиваться того, чтобы ни в каких документах он не числился как «мать». Если Верховный суд вынесет решение в его пользу, его сын будет первым гражданином Великобритании, официально не имеющим матери.

Обо всем процессе беременности и родов и о своей жизни в целом Фредди снял документальный фильм под названием «Морской конек», у животных этого рода потомство вынашивают самцы.
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