Статус Бишкекского гуманитарного университета изменен

Правительством принято решение о переименовании Бишкекского гуманитарного университета в Бишкекский государственный университет имени Кусеина Карасаева. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

Отмечено, что известна международная культурная практика, когда университеты называются именами городов, в которых они расположены, например, Московский государственный университет имени Ломоносова в России, Страсбургский университет во Франции, Кембриджский университет в Великобритании, Делийский университет в Индии, Пекинский государственный университет в КНР и другие.

«Бишкекский гуманитарный университет также носит имя столицы нашей республики и на сегодняшний день он является единственным вузом, названным в его честь», — отмечают в пресс-службе.

По ее данным, БГУ имеет обширные международные связи со многими мировыми вузами и основное внимание уделяет развитию приоритетных направлений международной деятельности. Сегодня университет сотрудничает с более 100 вузами ближнего и дальнего зарубежья, приоритетным направлением деятельности университета является интеграция в международные образовательные структуры зарубежных партнеров в странах Западной Европы, Америки, Азии.

«Но, к сожалению, БГУ ограничен в ведении прямого диалога с университетами с мировым именем, так как название «гуманитарный» воспринимается ими как узкопрофильное учебное заведение, что заметно отражается на уровне взаимных отношений», — сообщает пресс-служба.