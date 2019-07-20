Больше всего запросов о предоставлении информации поступает в ГРС

На сегодня 47 процентов запросов о предоставлении данных поступают в Государственную регистрационную службу. Об этом сообщила директор госпредприятия «Центр электронного взаимодействия» Нурия Кутнаева.

По ее данным, с сентября 2018 года через систему «Тундук» прошло 4 миллиона 433 тысячи 11 запросов. При этом 2 миллиона 175 тысяч 743 поступили в Государственную регистрационную службу. На втором месте по числу запросов Министерство внутренних дел (МВД). Туда за получением информации обратились 1 миллион 628 тысяч 528 раз. Таким образом на это министерство приходится 36,7 процента всех запросов.

«Еще восемь процентов запросов были направлены в Министерство финансов, а 6 процентов — в остальные госорганы. При этом мы изучили, какой же госорган чаще всего обращается с запросами в ГРС. Оказалось, что это Фонд обязательного медицинского страхования. Это связано с тем, что у них есть необходимость в постоянной актуализации своей базы данных», — подчеркнула Нурия Кутнаева.