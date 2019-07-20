Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 июля без осадков. День уменьшился до 14 часов 54 минут. Воздух прогреется до +38 градусов.

Памятные даты

День Национальной гвардии Кыргызской Республики

Именно в этот день в 1992 году первые гвардейцы Национальной гвардии Кыргызстана приняли присягу на верность Родине и народу и приступили к выполнению служебных обязанностей.

Национальная гвардия создана указом президента в декабре 1991 года в соответствии с декларацией о государственной независимости и в целях обеспечения безопасности Кыргызстана как суверенного государства.

Международный день шахмат

Военнослужащие этого подразделения проходят серьезный отбор, учитываются физические данные, выносливость, сила духа.

Фото 24.kg. Кубок президента Кыргызстана по шахматам

Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году.

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран. На сегодня ее членами являются 188 национальных федераций.

Международный день торта

20 июля отмечается праздник, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом I Cake You, что значит «Я приду к тебе с тортом».

Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив «Королевства любви» (международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Токон Дайырбеков

Фото из интернета. Токон Дайырбеков

Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.

В 1982-1997 — актер киностудии «Кыргызфильм». С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.



Заслуженный артист Кыргызстана снялся в таких фильмах, как «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан», и многих других.

Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.

Умер народный артист КР Берик Алимбаев

Фото из интернета. Берик Алимбаев

В 2016 году на 79-м году жизни скончался Берик Алимбаев — народный артист КР, балетмейстер, солист балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Берик Алимбаев родился 30 декабря 1936 года во Фрунзе.

За 25 лет на сцене Берик Алимбаев исполнил все ведущие партии в классических и национальных балетах. Он создал образы принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро» Чайковского, графа Альберта в балете «Жизель», Куйручука в балете «Куйручук» Молдобасанова, Окунева, Нурдина в балете «Чолпон» Раухвергера, принца Дезире в балете «Спящая красавица» Чайковского, Ромео в балете «Ромео и Джульетта» Прокофьева. С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии.

В 2006 году получил звание народного артиста Кыргызстана.

У кого намечается той

Марс Саккараев

Родился 20 июля 1967 года в селе Сын-Таш Чуйской области. Аким Аламединского района Чуйской области.

Асхат Тулебердиев

Родился 20 июля 1978 года в городе Фрунзе. Начальник муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура».