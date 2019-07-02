Суд по ремонту Исторического музея. В чем обвиняют Сапара Исакова

В Первомайском районном суде Бишкека начинается процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

Обвиняемыми по делу проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

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В ходе процесса прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому Сапар Исаков с 7 декабря 2011 года по 20 апреля 2018-го, занимая должность заведующего отделом внешней политики аппарата президента и премьер-министра, «создал устойчивую противоправную связь с другими лицами, в угоду бывшего президента организовал и руководил действиями должностных лиц».

По версии обвинения, кураторство по строительству и реконструкции ипподрома в селе Бактуу-Долоноту было поручено Сапару Исакову незаконно, поскольку в его полномочия входило исключительно обеспечение деятельности президента по вопросам внешней политики.

«Сапар Исаков в ходе строительства и реконструкции ипподрома, зная о незаконности своей деятельности, выходя за рамки полномочий в сговоре с госслужащими, при отборе подрядной организации незаконно предоставил преимущества частной иностранной компании. В частности он совершил ряд целенаправленных действий на заключение подрядного контракта выбранной им иностранной компании без проведения соответствующих процедур госзакупок», — сказал прокурор.

По эпизоду с реконструкцией музея гособвинение считает, что ремонт проходил там с нарушениями масштабных размеров с использованием коррупционной схемы.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.