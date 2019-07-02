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Общество

В Бишкеке установили урны для сортировки мусора

В Бишкеке установили урны для сортировки мусора. Проект запустили в Первомайском районе.

Как рассказал 24.kg заместитель акима района Мавлян Аскарбеков, пока установлено только шесть урн. Их изготовили сотрудники МП «Тазалык». Стоимость одной урны — 12 тысяч сомов.

«По правилам благоустройства Бишкека в парках и скверах урны должны быть на расстоянии 100 метров. Только в центральной части города нужно заменить более 500 урн. Многие из них поломаны, разного формата, в ужасном состоянии», — пояснил он.

По его словам, это первая фаза проекта по сортировке мусора. В будущем горожане будут сортировать и бытовые отходы. Мусорные баки также заменят на сортировочные. «Надеемся, горожане бережно будут относиться к нашему общему имуществу, не будут портить его и начнут сортировать мусор. Каждая урна оснащена специальной емкостью для окурков, чтобы горящую сигарету не бросали в бак», — отметил Мавлян Аскарбеков.
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