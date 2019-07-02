Гражданские активисты требуют бесплатное обучение в школе от «Газпрома»

Члены общественного объединения «Балыкчи Ак-Жол Ынтымагы» требуют, чтобы обучение в школе от «Газпрома» было бесплатным. Об этом 24.kg заявил председатель объединения Акжолтой Тукунов.
«Если в этом учебном учреждении будет такой баснословный контракт, то там смогут учиться только дети чиновников и депутатов. А это неправильно. Школа же для всех должна быть. Пусть и простые дети там тоже знания получают», — сказал Акжолтой Тукунов.
Напомним, что «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.
После долгих обсуждений коалиция большинства предложила проект постановления о передаче. Однако мэр Азиз Суракматов отметил, что есть проект мэрии, в котором конкретизирован ряд условий, и просил их включить. Сегодня мэрия отозвала проект постановления о передаче.