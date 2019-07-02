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Общество

Гражданские активисты требуют бесплатное обучение в школе от «Газпрома»

Члены общественного объединения «Балыкчи Ак-Жол Ынтымагы» требуют, чтобы обучение в школе от «Газпрома» было бесплатным. Об этом 24.kg заявил председатель объединения Акжолтой Тукунов.

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По его словам, он и представители ОО обратились в мэрию Бишкека и к депутатам горкенеша за содействием в решении этого вопроса.

«Если в этом учебном учреждении будет такой баснословный контракт, то там смогут учиться только дети чиновников и депутатов. А это неправильно. Школа же для всех должна быть. Пусть и простые дети там тоже знания получают», — сказал Акжолтой Тукунов.

Напомним, что «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.

После долгих обсуждений коалиция большинства предложила проект постановления о передаче. Однако мэр Азиз Суракматов отметил, что есть проект мэрии, в котором конкретизирован ряд условий, и просил их включить. Сегодня мэрия отозвала проект постановления о передаче.
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