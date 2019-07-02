В Государственной налоговой службе рассказали, какие документы нужны для получения электронной подписи.
Организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как плательщики НДС, осуществляющие импорт или экспорт товаров, с июля должны представлять налоговую отчетность в электронном виде с использованием электронной подписи.
Для получения квалифицированной электронной подписи необходимо предоставить:
— копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
— копию паспорта руководителя/индивидуального предпринимателя. Если документ, удостоверяющий личность, на иностранном языке, он предоставляется вместе с его нотариально заверенным переводом на государственный или официальный язык;
— копию паспорта главного бухгалтера, копию приказа о его назначении;
— доверенность от организации (типовая межведомственная форма № М-2А) для получения электронной подписи, подписанную руководителем и с печатью;
— копию паспорта доверенного лица, на которого выписана доверенность.
Более подробную информацию можно получить в кол-центе ГНС по номеру 1240, на сайте www.sti.gov.kg или в территориальных налоговых органах.