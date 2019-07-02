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Общество

Массовое отравление в Токмаке. Число пострадавших увеличивается

В Министерстве здравоохранения продолжают уточнять информацию о числе отравившихся на тое в Токмаке. По данным пресс-центра ведомства, в лечебные учреждения республики обратилось уже 93 человека. Стационарное лечение в больницах получают 39 человек.

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По предварительным сведениям, на свадебном тое в кафе «Мегаполис» в Токмаке присутствовали 256 человек, в том числе гости из Токмака, Бишкека, Кочкорского и Иссык-Кульского районов.

«Первые симптомы появились 1 июля 2019 года утром, многие участники свадьбы почувствовали недомогание. У них наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры до 38-40 градусов. В этот день в инфекционное отделение территориальной больницы Токмака обратились семь человек, которым поставлен диагноз «пищевое отравление», — отметили в пресс-центре.

На данный момент число пострадавших достигло 93 человек. На 11.30 в инфекционное отделение Токмакской больницы госпитализировано 6 человек, обратилось 38 пострадавших. В Кочкорскую территориальную больницу госпитализировано 18 человек, из них трое детей до 14 лет. В Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратился 31 человек, госпитализировано 9 (1 ребенок). В инфекционную больницу Иссык-Атинского района госпитализировано 4 человека, в инфекционную больницу Московского района — 2.

«Стационарное лечение в больницах получают 39 человек, остальные 54 отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства под наблюдение своего семейного врача. Всем обратившимся оказана первичная помощь — промывание желудка, регидратационная терапия. Госпитализированным больным оказывается симптоматическая терапевтическая помощь, общее состояние больных средней тяжести», — пояснили в Минздраве.

Госсанэпидемнадзор проводит эпидемиологическое расследование, отобраны образцы остатков пищи, промывных вод на лабораторные исследования. Проведены подворные обходы для выявления пострадавших, а также разъяснительные мероприятия.

Напомним, что массовое отравление произошло 29 июня на тое.

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