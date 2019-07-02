Скандал с бланками Е-паспортов. Garsu Pasaulis обжаловала решение суда

ЗАО Garsu Pasaulis обжаловало решение Межрайонного суда об отмене своей победы в вышестоящей инстанции. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

Читайте по теме Суд отменил победу Garsu Pasaulis в тендере по бланкам Е-паспортов

Уточняется, что теперь исковое заявление будет рассмотрено в Бишкекском городском суде.

Напомним, что в мае Межрайонный суд столицы отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis в тендере на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана признано недействительным.

Ранее компания Mühlbauer ID Services GmbH подала в Межрайонный суд иск к ГРС и департаменту госзакупок Минфина об отмене тендера.

В ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis.

В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку.