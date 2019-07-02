18:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Скандал с бланками Е-паспортов. Garsu Pasaulis обжаловала решение суда

ЗАО Garsu Pasaulis обжаловало решение Межрайонного суда об отмене своей победы в вышестоящей инстанции. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде. 

Читайте по теме
Суд отменил победу Garsu Pasaulis в тендере по бланкам Е-паспортов

Уточняется, что теперь исковое заявление будет рассмотрено в Бишкекском городском суде.

Напомним, что в мае Межрайонный суд столицы отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis в тендере на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана признано недействительным.

Ранее компания Mühlbauer ID Services GmbH подала в Межрайонный суд иск к ГРС и департаменту госзакупок Минфина об отмене тендера.

В ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis.

В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку.
Ссылка:
просмотров: 831
Версия для печати
Материалы по теме
Россиянин, обвиняемый в заказных убийствах, задержан с паспортом Кыргызстана
Депутаты Жогорку Кенеша предлагают самостоятельно изготавливать бланки паспортов
Скандал с бланками Е-паспортов. Премьер настаивает на создании гостипографии
Скандал с бланками паспортов и вопрос о «КТ-мобайл» заинтересовали депутатов
Скандал с бланками Е-паспортов. Зачем глава ГКНБ встречался с Алиной Шаиковой
В комиссии по рассмотрению жалоб на госзакупки осталось четыре человека
Цифровизация в Кыргызстане: ID-карты нового поколения есть, а толку от них нет
В Джалал-Абадской области обнаружили более 10 поддельных паспортов
Бланки для Е-загранпаспортов. Под кого готовили тендер, рассказал глава ГКНБ
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе
Бишкекчане о&nbsp;концерте &laquo;ДДТ&raquo;: Ностальгично! Музыкально! Душевно! Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!
У&nbsp;SUPER.KG очередной миллион! У SUPER.KG очередной миллион!
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; признали лучшим налогоплательщиком года ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года