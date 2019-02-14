Экс-главе таможни Адамкулу Жунусову продлили срок содержания в СИЗО ГКНБ

Экс-председателю Таможенной службы Адамкулу Жунусову продлили срок содержания под стражей. Об этом 24.kg сообщили в ГСБЭП.

Уточняется, что Первомайский районный суд продлил следствие по его делу до 4 апреля.

Отметим, что после задержания Адамкул Жунусов был госпитализирован. Известно, что сейчас его этапировали в СИЗО ГКНБ.

Адамкул Жунусов, по версии следствия, с 2013 по 2016 год, занимая должность председателя Государственной таможенной службы, в нарушение норм законодательства Кыргызстана организовал устойчивую коррупционную связь с другими госорганами и частной компанией. 28 декабря он был этапирован из Баку (Азербайджан) в Бишкек.