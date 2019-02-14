88 самоубийств за год. Почему наши дети уходят из жизни

«Снова ты целый день в телефоне! Нет чтобы помочь старшим», — пожурили родные подростка. Тот вышел из дома и... покончил жизнь самоубийством.

Возможно, ссора послужила толчком для принятия последнего решения, а может, эмоциональные переживания были у школьника давно. Но никто не помог ему с ними справиться.

В 2018 году в Кыргызстане, по данным МВД, покончили жизнь самоубийством 88 детей.

И попыток суицида было много. Что заставляет несовершеннолетних пойти на крайний шаг? Можно ли предотвратить такие случаи и как быть родителям с трудными подростками?

Статистика идет на спад

Пик суицидов среди несовершеннолетних пришелся на 2013 год, когда счеты с жизнью свели 125 ребят. После этого статистика пошла на убыль — до 95 случаев в 2016-м.

В прошлом году ушли из жизни 54 мальчика и 34 девочки. 83 из них учились в общеобразовательных школах, трое — в лицеях и колледжах, двое нигде не учились и не работали. Больше всего случаев зарегистрировано в Чуйской (19), Ошской (19) и Джалал-Абадской (15) областях.

В ходе расследований установлены причины самоубийств. Лишь один случай был из-за проблем с учебой, шесть — из-за неразделенной любви, восемь — из-за болезни (психические расстройства, слышали голоса).

Большая часть детских самоубийств (70 случаев) произошла из-за ссоры подростков с родителями.

По двум фактам (оба в Ошской области) возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Одно дело направлено в суд, по второму идет расследование.

Сердечные переживания

Лишь в четырех случаях дети жили у родственников, все остальные — в родных семьях.

Перед Новым годом в Алайском районе десятиклассник повесился за день до приезда матери из-за рубежа. До 9-го класса он учился в России, а потом переехал в Кыргызстан. Учился хорошо. По данным инспекторов по делам несовершеннолетних, школьник совершил суицид из-за семейных проблем.

По информации Всемирной организации здравоохранения, конфликтные отношения с родителями стоят на первом месте среди причин детских суицидов, на втором — школьные проблемы, на третьем — взаимоотношения с противоположным полом.

Шестиклассник написал вечером смс девочке с просьбой выйти на улицу. Не получив ответа, через полчаса он отправил другое: «Если не выйдешь, пожалеешь на всю жизнь!» И в полночь повесился... Сообщения его подружка увидела только на следующий день. Она уезжала с родителями в гости, а телефон с собой не взяла.

Вечная проблема отцов и детей

Школьницу поругали за то, что поздно пришла с уроков, не приглядела за младшими сестренками, не вымыла посуду. После ссоры девочка повесилась.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов отмечает рост непонимания между родителями и детьми, отсутствие воспитания подрастающего поколения.

«Понятно, сложные социально-экономические условия жизни. Родители целый день работают, усталые приходят домой, срываются на детях. С детьми никто не разговаривает. А как они растут? Что у них на душе? И ребенок выбирает самый легкий вариант — отомстить, сказать «Вот, я есть!» и идет на суицид», — говорит он.

По его словам, дети хотят обратить на себя внимание, почувствовать, что они нужны в семье.

В настоящее время в школы отправляют телефонограммы для усиления профилактической работы с родителями.

Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают мам и пап не ругать детей или хотя бы сдерживать себя в выражениях.

Ребенка «убивает» не тот факт, что его заставили работать, а унизительные слова. Дармоед, проглот, ублюдок, еще что похуже. После этих слов дети не выдерживают. Азамат Абдрахманов

«Родители их так допекают, что те готовы пойти на последний шаг. Это мы, взрослые, можем ответить, защитить себя, ударить в ответ, а дети не могут себе такого позволить», — поясняет собеседник 24.kg.

Многих в детстве родители ругали, контролировали, сделали ли уроки, просили помочь по дому. Как вести себя с современными подростками? Можно ли привлекать к домашнему труду, чтобы не привести к душевным травмам?

«По законодательству подростки имеют право работать с 14 лет, а к домашнему труду, думаю, можно привлекать лет с 12. Дети должны участвовать в жизни семьи, хотя бы за собой помыть посуду, убрать в комнате, корову напоить, сена кинуть. Все мы так выросли. Но интересы детей меняются. Сейчас все в интернете и сотовых телефонах. Можно ли ограничивать доступ к технологиям? Нужно! Интернет-безопасность и интернет-гигиена необходимы. Недавно ходил в гости, собрались в комнате 12 детей, и все (!) в сотках, думал сказать об этом их родителям, а половина взрослых сами в сотках сидят, общаются», — рассказывает Азамат Абдрахманов.

Укрепить здоровье

Как узнать, что у ребенка проблемы, переживания? В первую очередь специалисты советуют родителям обращать внимание на его поведение.

«Депрессивное состояние можно заметить, — подчеркивает детский психолог Лариса Соломянина. — У ребенка ухудшается аппетит, нет настроения и желания что-либо делать, ничего неинтересно, просто лежит или сидит. Снижается успеваемость в школе, ухудшается память, внимание, он становится рассеянным».

Как отмечает специалист, иногда могут проскальзывать высказывания по поводу смерти: «Лучше умереть, чем так жить», «Мне такая жизнь надоела».

«Изначально маленькие дети доверяют мамам и папам, все рассказывают. А взрослым некогда: «отстань!», «уйди!». Со временем ребенок замыкается, а проблемы у него накапливаются. В больших семьях, понятно, кого-то больше любят, кого-то меньше, средние дети обычно выпадают. Нужно любить детей. Они очень сильно чувствуют, когда их не любят. Поэтому и возникают депрессии», — говорит Лариса Соломянина.

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Психолог считает, что депрессия — это все-таки психофизиологическое состояние. Поэтому, советует она, важно следить за физическим состоянием ребенка, чтобы он занимался спортом или просто вел подвижный образ жизни, соблюдал режим дня (чтобы до ночи не сидел за компьютером), нормально питался, пребывал на свежем воздухе.

По словам Ларисы Соломяниной, раньше играли на улице в активные игры, а современные дети — нет, поэтому физическое состояние у детей оставляет желать лучшего. Болезненные, иммунитет слабый, в том числе и нервная система слабая. Поэтому любые эмоциональные проблемы современные дети переживают очень сильно, как трагедию, бывает, даже спонтанно обидятся и с собой что-то совершают.

«Когда ребенок разговаривает с родителями, у него очень редко бывают депрессивные состояния. Когда человек выговаривается, он освобождается от негативного состояния. Если же нет ни друзей, ни близких, понимающих родственников, с кем можно было бы поговорить, он варится в своем соку. Все это ухудшает внутреннее состояние», — подчеркивает специалист.

Что делать?

Некоторые подростки, честно сказать, ведут себя не самым лучшим образом. Как быть в таком случае?

Самый лучший стиль воспитания — авторитетный. Если ребенок будет уважать родителя, он никогда не нахамит, не ударит. Этого нужно добиваться с малолетства. Нельзя все позволять маленьким детям. Лариса Соломянина

«На консультациях бывает, что маленький ребенок бьет маму, папу, а те мило улыбаются. Ни в коем случае этого делать нельзя. Такое отношение закрепляется. Если ребенок в детстве не уважает родителей, то в подростковом возрасте тем более не будет уважать. А если с малых лет привык манипулировать родителями, то в подростковом возрасте суицид будет элементом манипуляции, чтобы добиться от родителей желаемого», — рассказывает она.

Бить детей и кричать на них нельзя.

«Крик для любого человека означает показатель бессилия. Это уважения не вызовет. Нужно спокойно и доходчиво объяснять, разговаривать с подростком по-взрослому. Можно заключить с ним письменный договор: у тебя могут быть права, но есть и обязанности, их нарушение влечет штрафные санкции. Конечно, не всегда подростки будут исполнять договор, но постараются и не будут обижаться», — уверена психолог.

Нельзя просто запрещать. Нужно дать альтернативу, плохое заменить хорошим, но чтобы не было пустоты. Иначе возможна реакция протеста вплоть до демонстративного суицида.

Если между родителями и подростком не сложились хорошие отношения, Лариса Соломянина рекомендует обратиться за помощью к специалисту.

«Если у подростка появилось депрессивное состояние, нужны смена обстановки, какое-то новое дело (кружки, изучение языка, спорт). Всевозможные гаджеты, компьютерные игры дополнительно возбуждают и расшатывают нервную систему, поэтому лучше отдать ребенка в спортивную секцию. И обязательно соблюдать режим дня. Нервная система восстанавливается только два часа — с 22.00 до 24.00. Если подросток систематически в это время не будет спать, его нервная система будет расшатана», — предупреждает она.