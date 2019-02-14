Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень в некоторых районах превышен в 4 раза

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экоактивистов и горожан. Иногда смог в городе видно невооруженным взглядом, поэтому в такие дни находиться на улице небезопасно.

Читайте по теме Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышает норму в 3-4 раза карте.

Для подсчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте также отмечен уровень загрязнения в режиме онлайн.

Данные на 14 февраля, 8.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 3 раза: PM2.5 среднесуточный — 108 мкг/м³, на момент измерения — 89 мкг/м³.

2. В районе улиц Абдраева/Кайназаровой. Уровень загрязнения превышен в 4,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 168 мкг/м³, на момент измерения — 33 мкг/м³.

3. В районе улиц Боконбаева/Калыка Акиева. Уровень загрязнения превышен в 2 раза: PM2.5 среднесуточный — 73 мкг/м³, на момент измерения — 68 мкг/м³.

4. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 2,1 раза: PM2.5 среднесуточный — 75 мкг/м³, на момент измерения — 58 мкг/м³.

5. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 2,54 раза: PM2.5 среднесуточный — 89 мкг/м³, на момент измерения — 50 мкг/м³.

6. 7-й микрорайон, около Ореховой рощи. Уровень загрязнения превышен в 2 раза: PM2.5 среднесуточный — 73 мкг/м³, на момент измерения — 49 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/ м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/ м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированны. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.