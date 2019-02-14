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Общество
Сюжет: Безопасный город (181)

«Безопасный город». Водители замазывают госномера автомашин грязью

В Кыргызстане водители замазывают госномера автомашин грязью. Фотографии разместили в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее в ГУОБДД МВД КР 24.kg рассказали, что патрульные машины, оборудованные камерами видеофиксации, будут курсировать по дорогам и выявлять нарушителей, в том числе и скрывающих госномера.

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В «Веге» заверили, что использование пленок, решеток, закрывающих госномер, не дает результатов. Камеры в любом случае зафиксируют государственный регистрационный номер транспортного средства.

Более того, в Жогорку Кенеш внесен законопроект, предусматривающий ответственность за управление транспортным средством с отсутствующими, подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, а равно управление ТС с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации номеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Штраф составит для физических лиц 10 тысяч сомов, для юридических — 28 тысяч сомов.
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