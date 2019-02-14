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Общество
Сюжет: ЧП в армии (177)

В Джалал-Абаде капитана, ранившего ножом подчиненного, оштрафовали

Джалал-Абадский городской суд приговорил капитана спецназа «Илбирс» к выплате штрафа за то, что он ранил ножом подчиненного. Об этом 24.kg сообщили в суде. 

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Уточняется, что капитан пришел на кухню с проверкой, в ходе которой между ним и прапорщиком возникла ссора. Капитан взял кухонный нож и ударил им в левую ногу подчиненного.

«Подсудимый рассказал, что во время проверки увидел, как в столовой не соблюдают санитарные нормы. Когда указал на грязь, между ним и прапорщиком завязалась словесная перепалка. Чтобы защититься, подсудимый взял нож и ударил им подчиненного в ногу», — сообщили в суде.

Потерпевший заявил, что после ранения почти не чувствует ногу, но претензий к капитану не имеет.
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