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Общество

Атыр Абдрахматова: Приказ о «Кабаре» не ограничит доступ к информации

Приказ вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой проводить пресс-конференции только в «Кабаре» не ограничит доступ к информации. Об этом сообщила юрист Атыр Абдрахматова.

По ее словам, «доступ к информации» и «место предоставления информации» — разные понятия. Поэтому приказ проводить мероприятия по предоставлению информации в «Кабаре» не ограничивает доступ к информации, тем более журналистам. Другие госорганы дают данные на своих площадках. И это не вызывает нареканий.

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«Кабар» создан в 1995 году и финансируется из бюджета. Одна из его непосредственных обязанностей — содействовать госорганам в предоставлении информации. Агентство предоставляет площадку безвозмездно. Поэтому нарушения конституционных прав доступа к информации нет. Нарушения закона о доступе к информации тоже. Если бы Алтынай Омурбекова поручила госорганам предоставлять информацию сначала «Кабару», а потом другим СМИ, это было бы нарушением. «Кабар» в своей работе подчиняется указу президента, а по закону о нормативно-правовых актах указ президента стоит выше актов правительства. Они просто обязаны ему подчиняться», — заключила Атыр Абдрахматова.

Напомним, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова поручила госорганам давать пресс-конференции только в агентстве «Кабар». Она объяснила это необходимостью экономить бюджетные средства. А вот медиаэксперт Гульнура Торалиева считает документ нарушением Конституции и закона о доступе к информации, находящейся в ведении госорганов.
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