Атыр Абдрахматова: Приказ о «Кабаре» не ограничит доступ к информации

Приказ вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой проводить пресс-конференции только в «Кабаре» не ограничит доступ к информации. Об этом сообщила юрист Атыр Абдрахматова.
По ее словам, «доступ к информации» и «место предоставления информации» — разные понятия. Поэтому приказ проводить мероприятия по предоставлению информации в «Кабаре» не ограничивает доступ к информации, тем более журналистам. Другие госорганы дают данные на своих площадках. И это не вызывает нареканий.
Напомним, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова поручила госорганам давать пресс-конференции только в агентстве «Кабар». Она объяснила это необходимостью экономить бюджетные средства. А вот медиаэксперт Гульнура Торалиева считает документ нарушением Конституции и закона о доступе к информации, находящейся в ведении госорганов.