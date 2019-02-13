В регионах Кыргызстана в 2019 году отремонтируют 123 километра дорог

В 2019 году в 40 районах страны планируют отремонтировать около 123 километров дорог. Об этом стало известно на встрече президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с министром транспорта и дорог страны Жанатом Бейшеновым.

Как сообщили в отделе информационной политики главы государства, министр рассказал, что в 2018 году уложен асфальт в малых городах и селах общей протяженностью 81,4 километра. Департамент дорожного хозяйства готовит проект по асфальтированию в 2019-м сельских и районных дорог в 40 районах республики общей протяженностью 123 километра.

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Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что качество жизни населения, особенно в регионах, их социально-экономическое развитие во многом зависит от развития транспортных сообщений и наличия дорожной инфраструктуры. Он напомнил, что перед министерством поставлена задача в целях развития регионов страны в каждом районе ежегодно строить или ремонтировать не менее трех километров дорог.

Также министр транспорта Жанат Бейшенов отчитался о работе двух пунктов весогабаритного контроля «Кемин» и «Сосновка». По его словам, они подключены к автоматизированной информационной системе весогабаритного контроля. Он добавил, что три пункта откроют в скором времени в Ошской и Баткенской областях.

Автоматизированная система «Электронный транспортный контроль» совмещена с системой межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». Это упростит процедуру получения грузоперевозчиками и пассажироперевозчиками лицензий и разрешительных документов на транспортные средства. В будущем она станет частью проекта «Безопасный город», так как позволит определять перевозчиков на наличие соответствующих прав (лицензий или разрешений) на автоперевозки (за исключением такси).

Президент особое внимание уделил вопросам усиления работы по искоренению коррупции в Министерстве транспорта и дорог.