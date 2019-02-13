Названы города мира с самыми длинными пробками. Бишкека в десятке пока нет

Лидером городов мира с самыми длинными пробками второй год остается столица России — Москва. Об этом говорится в новом рейтинге загруженности на дорогах компании INRIX.

По его данным, ситуация с каждым годом ухудшается: если в 2016 году в Москве водители провели 91 час в пробках, то в 2018-м — уже 210 часов! Средняя скорость в мегаполисе в утренние и вечерние часы пик не превышала 22,36 километра в час.

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На втором месте по длине пробок оказался Стамбул: за год водители простояли в них 157 часов, причем ситуация в столице Турции ухудшилась. Замыкает тройку Богота (столица Колумбии). Водители провели в пробках тут рекордное время (272 часа), но по другим параметрам исследования показатели Боготы выше, чем у Москвы или Стамбула.

Если считать только время, проведенное водителями в пробках, то в лидерах окажутся Богота, Рим и Дублин.

В компании INRIX отмечают, что пробки наносят значительный ущерб экономикам государств и призывают внедрять в них интеллектуальные транспортные системы, которые позволят разгрузить дороги.

Исследование INRIX затронуло более 200 городов из 38 стран. Кыргызстан в нем не присутствует.