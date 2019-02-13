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Общество
Сюжет: Безопасный город (181)

«Безопасный город». Первые «письма счастья» автовладельцы получат через неделю

В ГП «Кыргызпочтасы» 24.kg рассказали, когда автовладельцы получат «письма счастья».

На обработку нарушения Правил дорожного движения, зафиксированного камерами видеонаблюдения, отведено 3 дня. После чего обработанную информацию направляют в «Кыргызпочтасы».

«Письма счастья» необходимо разослать в течение 3-8 дней в зависимости от региона.

Автовладельцам Чуйской области постановления доставят в течение 5 дней, Иссык-Кульской — 4-7 дней, Таласской — 6 дней, Нарынской — 5-7 дней, Ошской — 5-8 дней, Джалал-Абадской — 4-8 дней, Баткенской — 6-8 дней.

Почтальон будет доставлять адресату извещение о нарушении. Если он не явится для получения письма в течение 10 дней, ему принесут повторное извещение. Через 30 дней письмо направят в территориальное отделение ГУОБДД МВД КР.
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