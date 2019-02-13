«Безопасный город». Должны ли устанавливать знаки при работе передвижных камер

Читатели 24.kg интересуются, должны ли устанавливать знак «Видеофиксация» при работе передвижных аппаратно-программных комплексов.
В ГУОБДД МВД КР 24.kg пояснили, что при работе переносного комплекса не нужно устанавливать знаки. «Не предусмотрена установка знака «Видеофиксация» при работе специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции кино-фото и видеосъемки для обеспечения контроля за дорожным движением. Оборудование проходит проверку в Госстандарте», — рассказали в ведомстве.
Передвижные комплексы будут работать там, где чаще всего происходят аварии.
Установка передвижных АПК для фиксации нарушений ПДД регламентируется требованием КыргызстандартаГУОБДД МВД
«Стационарные АПК должны быть оборудованы знаками. Машины также будут патрулировать дороги и фиксировать нарушения. Они же будут выявлять нанопленки, которыми закрывают номера. Всю информацию с камер будут передавать в центр мониторинга для принятия решения», — пояснили в ГУОБДД МВД КР.