«Безопасный город». Должны ли устанавливать знаки при работе передвижных камер

Читатели 24.kg интересуются, должны ли устанавливать знак «Видеофиксация» при работе передвижных аппаратно-программных комплексов.

«Почему инспекторы ставят переносной радар на штативе не у обочины проезжей части, а сразу за машиной, скрываясь на общем заднем фоне? Машина стоит на обочине дороги непонятным образом. И соответствующие знаки о съемке отсутствуют. Получается, нарушения могут фиксироваться как после предупреждающего знака, так и до зоны знака. Будут возникать спорные вопросы», — написал читатель.

В ГУОБДД МВД КР 24.kg пояснили, что при работе переносного комплекса не нужно устанавливать знаки. «Не предусмотрена установка знака «Видеофиксация» при работе специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции кино-фото и видеосъемки для обеспечения контроля за дорожным движением. Оборудование проходит проверку в Госстандарте», — рассказали в ведомстве.

Установка передвижных АПК для фиксации нарушений ПДД регламентируется требованием Кыргызстандарта ГУОБДД МВД

Передвижные комплексы будут работать там, где чаще всего происходят аварии.

«Стационарные АПК должны быть оборудованы знаками. Машины также будут патрулировать дороги и фиксировать нарушения. Они же будут выявлять нанопленки, которыми закрывают номера. Всю информацию с камер будут передавать в центр мониторинга для принятия решения», — пояснили в ГУОБДД МВД КР.