На улицах Бишкека установят более 1,5 тысячи новых светодиодных светильников

На улицах Бишкека в первом квартале 2019 года установят более 1,5 тысячи новых светодиодных светильников, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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По ее данным, новые энергоэффективные светильники появятся на улицах Кубаныч, Салтанат, Илим в жилом массиве «Касым», в микрорайоне «Юг-2», в городке ТЭЦ, а также на улицах 9 Января, Абая, Айни, Коммунаров, С.Лазо, Сухомлинова, Тыныстанова, Медерова, Абаканской, Интергельпо, Мусуманкулова, П.Лумумбы, Соликамской, Уметалиева, Чодронова, Чокморова и Политехнической.

Кроме того, фонари установят в 43 переулках столицы.