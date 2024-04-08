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Криминал

В Кыргызстан незаконно пытались ввезти биодобавки на 4 миллиона сомов

Из Узбекистана в Кыргызстан пытались незаконно ввезти биологически активные добавки примерно на 4 миллиона сомов. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ. 

По его данным, в местности Жаны-Жер Баткенской области пограничный наряд заметил вблизи линии госграницы двух людей, которые, увидев военнослужащих, скрылись на территории соседней страны.

«Прибывший на место пограничный наряд обнаружил брошенные четыре мешка с БАДами Nutrivero от компании IPAR. После оформления документов контрабандный груз передан соответствующим органам», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/291059/
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