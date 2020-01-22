Выдавал себя за милиционера. В Бишкеке задержан мошенник

В Бишкеке задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы МВД. В Бишкеке задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника МВД

По ее данным, 20 января в правоохранительные органы обратился гражданин, который рассказал, что неизвестный мужчина представился сотрудником милиции и угрожал привлечением к уголовной ответственности, если некая женщина не вступит с ним в половую связь. При этом он вымогал 60 тысяч сомов.

Накануне в одном из пунктов общественного питания Бишкека милиционеры задержали подозреваемого при получении 35 тысяч сомов. У него обнаружили удостоверение ОО «Общественный контроль» и переносную радиостанцию.

Задержанный водворен в ИВС. Ведутся следственные мероприятия и проверка причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям.