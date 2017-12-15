Товар, который держит на плаву экономику Кыргызстана

Темпы развития экономики республики, по прогнозам правительства и международных финансовых институтов, составят по итогам года не менее трех процентов. По самым скромным подсчетам, ВВП страны увеличится как минимум на 15 миллиардов сомов. Могло ли быть больше?

Потери Кыргызстана от «блокады» на границе

Вполне. Так, МВФ вынужденно понизил прогноз из-за ситуации, сложившейся осенью на границе с Казахстаном. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, полемика с Акордой обойдется официальному Бишкеку в 0,3 процента ВВП.

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На первый взгляд, это кажется незначительной цифрой. Однако в денежном выражении потери составят около полутора миллиарда сомов, или двадцати с лишним миллионов долларов. Более точную цифру должна определить комиссия во главе с вице-премьер-министром Кыргызстана Толкунбеком Абдыгуловым.

Есть расчеты, что потери могут быть выше, чем прогнозирует МВФ. Отчасти с этим согласны даже в Евразийском банке развития, который, будучи более осторожным в оценках, все же признал: «Замедление внутригодовой динамики роста ВВП окажется более существенным, чем ранее ожидалось».

Рудников много, а на-гора выдает один

В условиях «блокады», которую, к счастью, удалось снять, главное внимание многих вновь оказалось приковано к горнодобывающей промышленности и золоторудным месторождениям. Металлы, как известно, не подпадают под требования ветеринарного или фитосанитарного контроля. Золото остается одной из главных статей кыргызского экспорта и поступает в основном на западный рынок, благополучно минуя казахстанскую границу.

По оценкам различных источников, объем добычи золота в Кыргызстане по итогам года может достигнуть 17-18 тонн.

Производство драгметалла оказывает мощное влияние на экономику и оценивается как минимум в несколько процентов ВВП, а с учетом смежных производств и мультипликативного эффекта превышает десятую часть годового объема внутреннего валового продукта страны.

Однако еще несколько недель назад существовала вероятность значительного падения производства в этой сфере. Причиной стали громкие дебаты, в которые вовлекли даже высокопоставленных чиновников, включая Алмазбека Атамбаева, тогда еще занимавшего пост президента.

Столь удивительная зависимость экономики от общественных дебатов объясняется просто: большие объемы золота Кыргызстану дает в основном одно месторождение.

Да, властям в последние годы удалось значительно продвинуться в привлечении иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль. Работают несколько новых горнодобывающих предприятий. Совместно с китайским инвестором началось освоение золото-медного месторождения Талды-Булак Левобережный, где получены первые слитки металла, несколько иностранных компаний работают в районе Чаткала, где расположены месторождения россыпного золота. Однако на долю этих проектов не приходится и тонны добытого драгоценного металла.

Основной вклад в экономику республики делает рудник «Кумтор», где, по прогнозам, объем производства золота по итогам года составит 16,3-17,2 тонны.

«Разработка месторождения Кумтор в СССР считалась экономически нецелесообразной из-за больших финансовых затрат, — заявил в одном из последних интервью председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов. — Но проект себя оправдал. Кумтор до сих пор является флагманом горнодобывающей отрасли».

Как наполняет казну «Кумтор»

Почему? В большей степени по той причине, что месторождение осваивает канадская компания. А в этой стране к охране природы и новым технологиям производства относятся с большой щепетильностью. Тем не менее в Кыргызстане «Кумтор» долгое время был фактически заложником политики.

Практически каждые шесть-семь лет власти пытались пересматривать договоренности с инвестором. Но каждый раз — только на период, определенный сроками полномочий того или иного президента.

В последний раз к «Кумтору» предъявляли претензии в основном экологического характера. Группа гражданских активистов, получивших неожиданно широкую поддержку в парламенте, требовала прекратить освоение месторождения, мотивируя это тем, что рудник якобы наносит непоправимый ущерб ближайшим ледникам.

Ученые и специалисты утверждали обратное. Но если бы правительство и законодатели прислушались не к ним, экономика Кыргызстана вступила бы в период длительного кризиса.

По прогнозам, к концу года в бюджет от «Кумтора» поступит не менее 9 миллиардов сомов в виде налогов и обязательных платежей.

За весь же период работы компании в стране объем ее выплат превысил $3,5 миллиарда!

Дивиденды от нового соглашения

Правительство в итоге поступило так, как считало более целесообразным и логичным. В середине сентября с канадским инвестором заключили новое соглашение о сотрудничестве, которое гарантирует обеим сторонам значительные выгоды.

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Кыргызская, в первую очередь, получила более весомые рычаги управления в проекте. Теперь трое из пяти высших руководителей компании — граждане республики. «Центерра» взяла на себя новые обязательства по финансированию природоохранных мероприятий, в первую очередь в акватории озера Иссык-Куль. В Фонд развития природы внесут $50 миллионов, а ежегодный экологический платеж увеличился с $310 тысяч до $3 миллионов.

Заключение новых договоренностей стало настолько значимым событием, что включено в стодневный отчет правительства Сапара Исакова. И, бесспорно, этот кабинет министров может войти в историю Кыргызстана командой, решившей так называемый вопрос «Кумтора». Если, конечно, властям в перспективе удастся сохранить преемственность решений, что до сих пор было основной проблемой в инвестиционной политике государства.

Кабмин и «Кумтор». Пока в одном фарватере

Тем не менее, несмотря на то что заключение нового соглашения можно отнести, скорее, к заслугам прежнего кабинета министров, который возглавлял Сооронбай Жээнбеков, инвесторам, похоже, не о чем беспокоиться. Правительство Сапара Исакова не только обещает не менять правила игры — по крайней мере, в ближайшем будущем, но и действительно считает договоренности с «Центеррой» очень выгодными для кыргызской стороны.

Для этого есть все основания. Причем в большей степени правительство удовлетворено тем, что проект «Кумтор» едва ли не полностью соответствует тем целям и задачам, которые ставят перед собой власти. В том числе в программе «Таза коом» и стратегии «40 шагов», которые сейчас активно продвигают Сапар Исаков и его сторонники.

Проект «Кумтор» является одним из редких предприятий, которое может похвастать прозрачностью по многим параметрам.

Те, кому действительно интересно, как работает предприятие, могут без труда ознакомиться с его деятельностью, доходами, суммами отчислений в бюджет. Кстати, есть версия, что именно это некогда служило истинной причиной критики проекта со стороны политических групп. Ведь золотой рудник воспринимался окружением первых двух президентов как потенциальный источник личных доходов, и по вполне понятным причинам режим открытости был им крайне невыгоден. Однако времена меняются.

По словам премьер-министра Сапара Исакова, кыргызская сторона, как самый крупный акционер «Центерры», заинтересована в стабильной работе компании и ее развитии.

«Правительство настроено на эффективную совместную работу и создание благоприятных условий для работы рудника «Кумтор», а также граждан республики — работников компании», — утверждает он.