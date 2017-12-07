Налог за простаивание предприятий намерены ввести в Кыргызстане

«Какая работа будет вестись по простаивающим предприятиям?» — спросил сегодня на заседании парламента депутат Алиярбек Абжалиев.

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев назвал три крупных объекта: Айдаркенский комбинат, Кызыл-Кийский табачно-ферментационный и Каиндинский кабельный заводы.

«По этим трем предприятиям сегодня ведется работа. Нашли инвестора на Айдаркенский завод. Кабельный завод выставляется на продажу, оценка заканчивается. По остальным простаивающим предприятия хотим разработать программу», — сказал он.

«Я и раньше тесно работал над этим вопросом. Опыт других стран будем использовать. Если приватизированные предприятия и сегодня простаивают, то для владельцев будем вводить налог за простаивание. Но это пока только идея. Если мы введем плату, которая будет увеличиваться из года в год, простаивающих предприятий не будет или у них появятся владельцы, которые будут работать», — добавил Дуйшенбек Зилалиев.