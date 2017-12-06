В Кыргызстане выпустили новые коллекционные монеты

Национальный банк Кыргызстана с 7 декабря выпускает в обращение новые памятные коллекционные монеты. Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, завтра в обращение поступят серебряная и медно-никелевая коллекционные монеты «Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата» серии «Эпоха Кыргызского каганата» и серебряная коллекционная монета «Журавль-красавка» серии «Красная книга Кыргызстана».

Коллекционная монета «Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата» — это пятая монета, выпущенная в серии «Эпоха Кыргызского каганата» в честь 1170-летия создания Великого кыргызского каганата.

Фото пресс-службы Нацбанка. Медно-никелевая монета «Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата»

Основным сюжетом лицевой стороны является изображение тяжеловооруженного воина, выполненное технологией локального оксидирования. По окружности размещена надпись с названием монеты, а в левой части указан номинал — 10 сомов.

Фото пресс-службы Нацбанка. Серебряная монета «Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата»

На оборотной стороне в центре монеты расположен герб Кыргызстана в обрамлении стилизованного изображения солнца. По окружности размещены стилизованные изображения воинов. В левой части монеты указана проба металла (Ag 925°), в правой части — вес монеты (28,28 г). В верхней части надпись «Улуу Кыргыз каганаты», а в нижней — год выпуска (2017).

Коллекционная монета «Журавль-красавка» выпускается для популяризации и сохранения редких видов фауны Кыргызстана, занесенных в Красную книгу.

Основным сюжетом ее лицевой стороны являются изображение двух журавлей-красавок, выполненных технологией локального золочения. На заднем фоне стилизованные изображения танцующих журавлей. В верхней части монеты надпись «Каркыра» на кыргызском языке и латинское название вида Anthropoides virgo, а в нижней — номинал (10 сомов). В правой части указана проба металла (Ag 925°) и вес монеты (28,28 г).

Фото пресс-службы Нацбанка. Серебряная монета «Журавль-красавка»

На оборотной стороне в центре герб Кыргызстана. По окружности изображения животных Кыргызстана. В нижней части надпись «Кыргызстандын Кызыл китеби», а слева — год выпуска монеты (2017).

Серебряная монета «Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата» выпущена тиражом в одну тысячу экземпляров и стоит 3 тысячи сомов. Медно-никелевый «Воин» выпущен тиражом 5 тысяч. Купить его можно за 200 сомов.

Серебряных монет «Журавль-красавка» выпустили тысячу штук по цене 3 тысячи 150 сомов.