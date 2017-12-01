На 990 тысяч сомов оштрафовал обменки Нацбанк Кыргызстана

В ноябре Национальный банк Кыргызстана оштрафовал обменные пункты за работу без лицензии и нарушение законодательства на 990 тысяч сомов.

Так, накануне за нарушения оштрафованы два должностных лица обменных бюро на 50 тысяч сомов каждый. Ранее НБ КР за день по той же причине оштрафовал сразу пять обменных бюро — по 100 тысяч сомов каждое.

Самый крупный штраф в ноябре получило должностное лицо за обмен валюты без лицензии — 250 тысяч сомов.

Новые штрафы вступили в силу еще в 2017 году. Они выросли практически в десять раз. Таким образом Нацбанк пытается бороться с незаконной работой обменок.