Делегация Кыргызстана летит в Астану договариваться по границе

Делегация Кыргызстана вылетает в Астану для продолжения переговоров по урегулированию ситуации на кыргызско-казахстанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.
По ее данным, делегацию возглавляет вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов. Стороны продолжат переговоры по обсуждению проекта дорожной карты по урегулированию ситуации на государственной границе. Сторонам необходимо реализовать договоренности, которых достигли президенты двух стран накануне на встрече в Минске.
Накануне на полях саммита ОДКБ состоялась встреча президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Казахстана Нурсултана Назарбаева. Они обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на кыргызско-казахской границе. В итоге решено установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана. Три человека от ЕАЭС будут пропускать и осматривать грузы. Так же будет проходить проверка и на границе с Китаем.
Ситуация на границе осложнилась 10 октября 2017 года. С тех пор пропуск грузов через границу затруднен. На сегодня очередь из грузовиков на пропускном пункте «Ак-Тилек» достигла