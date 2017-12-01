Делегация Кыргызстана летит в Астану договариваться по границе

Делегация Кыргызстана вылетает в Астану для продолжения переговоров по урегулированию ситуации на кыргызско-казахстанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.

По ее данным, делегацию возглавляет вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов. Стороны продолжат переговоры по обсуждению проекта дорожной карты по урегулированию ситуации на государственной границе. Сторонам необходимо реализовать договоренности, которых достигли президенты двух стран накануне на встрече в Минске.

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Делегация состоит из десяти человек. В Астану в том числе полетели представитель КР в ЕАЭС Санжар Уметалиев, министр экономики Артем Новиков, главы Таможенной и Налоговой служб Азамат Сулайманов и Октябрь Абдыкаимов.

Накануне на полях саммита ОДКБ состоялась встреча президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Казахстана Нурсултана Назарбаева. Они обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на кыргызско-казахской границе. В итоге решено установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана. Три человека от ЕАЭС будут пропускать и осматривать грузы. Так же будет проходить проверка и на границе с Китаем.