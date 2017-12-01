Гигантское месторождение нефти обнаружили в Китае

Китайская нефтяная компания PetroChina Xinjiang Oil Fiеld («дочка» CNPC) сообщила, что в районе озера Ма Синьцзян-Уйгурского автономного района обнаружила гигантское месторождение нефти с запасами более 1 миллиарда тонн. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«В настоящее время в районе озера Ма обнаружены трехступенчатые геологические запасы нефти объемом 1,24 миллиарда тонн, из них доказанные запасы составляют 520 миллионов тонн»,— заявил геолог корпорации CNPC Тан Юн.

Он подчеркнул, что открытию месторождения предшествовало более десяти лет разведывательных работ в Джунгарской впадине.

Кроме того, специалисты уверены, что в этом районе есть естественные условия для открытия еще около одного миллиарда тонн запасов черного золота.